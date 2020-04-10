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Специалист предрек попадание в Киев воздуха из Чернобыля

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Фото: REUTERS/Yaroslav Yemelianenko
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Загрязненный атмосферный воздух от пожаров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС в пятницу, 10 апреля, попадет в Киев, однако концентрация радиоактивных элементов будет ниже опасной для здоровья. Об этом заявил глава Государственной инспекции ядерного регулирования (ГИЯР) Украины Григорий Плачков.

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«Согласно прогнозным расчетам на 10.04.2020, траектории движения потенциально загрязненных воздушных масс будут проходить через Иванковский, Бородянский и Вышгородский районы Киевской области и Киев. Прогнозируемые концентрации Cs-137 в приземном слое воздуха города Киева могут достигать нескольких мегабеккерелей на кубометр», ― написал он в своем Facebook.

Плачков подчеркнул, что эта концентрация в 100 раз ниже допустимого уровня и, следовательно, не представляет угрозы здоровью и жизни граждан.

Ранее, 7 апреля, стало известно, что площадь пожара в Чернобыльской зоне отчуждения увеличилась более чем в три раза, достигнув 35 га. Отмечалось, что к тушению привлекли самолет Ан-32П, два Ми-8, а на сами очаги возгорания сброшено 72 т воды.

5 апреля в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) заверили, что пожарные ликвидировали открытый огонь в Чернобыльской зоне отчуждения, сбросив с помощью авиации 50 т воды.

Подчеркивалось, что в настоящие время радиационный фон на месте масштабного пожара «в пределах нормы», однако ранее отмечалось, что на отдельных участках наблюдается повышенный радиационный фон, мешавший тужить пожар.

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