Специалист предрек попадание в Киев воздуха из Чернобыля

Загрязненный атмосферный воздух от пожаров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС в пятницу, 10 апреля, попадет в Киев, однако концентрация радиоактивных элементов будет ниже опасной для здоровья. Об этом заявил глава Государственной инспекции ядерного регулирования (ГИЯР) Украины Григорий Плачков.

«Согласно прогнозным расчетам на 10.04.2020, траектории движения потенциально загрязненных воздушных масс будут проходить через Иванковский, Бородянский и Вышгородский районы Киевской области и Киев. Прогнозируемые концентрации Cs-137 в приземном слое воздуха города Киева могут достигать нескольких мегабеккерелей на кубометр», ― написал он в своем Facebook.

Плачков подчеркнул, что эта концентрация в 100 раз ниже допустимого уровня и, следовательно, не представляет угрозы здоровью и жизни граждан.

Ранее, 7 апреля, стало известно, что площадь пожара в Чернобыльской зоне отчуждения увеличилась более чем в три раза, достигнув 35 га. Отмечалось, что к тушению привлекли самолет Ан-32П, два Ми-8, а на сами очаги возгорания сброшено 72 т воды.

5 апреля в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) заверили, что пожарные ликвидировали открытый огонь в Чернобыльской зоне отчуждения, сбросив с помощью авиации 50 т воды.

Подчеркивалось, что в настоящие время радиационный фон на месте масштабного пожара «в пределах нормы», однако ранее отмечалось, что на отдельных участках наблюдается повышенный радиационный фон, мешавший тужить пожар.