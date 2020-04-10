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Украинские ветераны-атомщики предупредили об угрозе «очередного Чернобыля»

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Фото: TASS/Zuma
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Атомная отрасль Украины находится в угрожающем сотоянии, которое чревато повторением чернобыльской катастрофы. Об этом говорится в письме Ассоциация ветеранов атомной энергетики и промышленности Украины к руководству государства. Обращение опубликовал в Facebook бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.
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По словам атомщиков, крупнейший поставщик электроэнергии в стране НАЕК «Энергоатом» испытывает растущую нехватку финансов для обеспечения безопасной эксплуатации и закупок ядерного топлива.

В ассоциации также обращают внимание украинских властей, что «Энергоатом» не имеет постоянных руководителей, которые бы работали с соответствующими разрешениями. Авторы обращения считают, что таким образом, юридически никто не несет ответственности за безопасность АЭС.

«Неужели нам мало Чернобыля и мы пытаемся повторить его снова?» — говорится в письме, адресованном президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю и спикеру рады Дмитрию Разумкову.

Кроме того, авторы обращения указали на непрекращающиеся попытки ввести в руководство «Энергоатома» людей, далеких от ядерной энергетики.

Представители ассоциации потребовали прекратить подобные практики и «остановить сползание страны к очередному Чернобылю».

Обращение подписали, в том числе, бывший директор Запорожской АЭС Владимир Бронников, бывший директор Смоленской АЭС Георгий Копчинский, бывший директор Ровенской АЭС Владимир Коровкин и бывший главный инженер Чернобыльской АЭС, экс-глава Госатомнадзора Украины Николай Штейнберг.

В июле прошлого года Зеленский объявил о намерении превратить чернобыльскую зону отчуждения в «научный и будущий туристический магнит».

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