На Украине нашли второго виновника пожара в зоне Чернобыльской АЭС

Сотрудники правоохранительных органов Киевской области установили еще одного предполагаемого виновника пожара в зоне Чернобыльской АЭС. Об этом 13 апреля рассказали в пресс-службе областной полиции.

По данным правоохранителей, местный 37-летний житель сжигал мусор неподалеку от своего жилья. Остатки тлеющего костра мужчина погрузил на тележку, вывез за село и высыпал на сухую траву, что привело к возгоранию. Украинец пытался погасить огонь своими усилиями, не позвонив в спасательные службы. Его попытки оказались безуспешны, огонь перекинулся дальше. Пламя достигло территории леса, а дальше перекинулось на зону отчуждения, где разгорелся масштабный пожар.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 245 Уголовного кодекса Украины. В качестве наказания предусмотрен штраф от 300т до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан, или ограничение свободы на срок от двух до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок.

Это уже второй случай задержания человека, обвиняемого в возникновении пожара на территории зоны отчуждения. Первым задержанным, из-за действий которого произошел пожар, стал 27-летний житель села Раговка Киевской области, который поджог траву ради забавы. В результате его действий сгорели 5 га леса.

Ранее, 13 апреля, власти Украины сообщили, что в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС наблюдаются верховые пожары. Огонь приблизился к хранилищам радиоактивных отходов «Подлесный». Пожар продолжал распространяться и двигаться в сторону ЧАЭС из-за сильного ветра и достиг населенных пунктов Рассоха и Кривая Гора.

4 апреля стало известно о лесном пожаре на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. На следующий день в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям заверили, что пожарные ликвидировали открытый огонь в Чернобыльской зоне отчуждения, сбросив с помощью авиации 50 т воды. Однако 7 апреля сообщалось об увеличении площади пожара более чем в три раза, достигнув 35 га. Отмечалось, что к тушению привлекли самолет Ан-32П, два Ми-8, а на сами очаги возгорания сброшено 72 т воды.