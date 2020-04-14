Власти Украины рассказали о ситуации с пожарами в зоне отчуждения ЧАЭС

Верховые пожары наблюдаются в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщила пресс-служба Государственного агентства Украины по вопросам зоны отчуждения.

«В 18:45 поступила информация, что в селе Рассоха продолжается верховой пожар, пришедший из села Старые Соколы. Также верховой пожар наблюдается в районе села Кривая Гора, на левом берегу Припяти», — сообщает ведомство на своей странице в Facebook.

Уточняется, что ранее был потушен пожар между прудом-охладителем ЧАЭС и рекой Припять, возгорание дошедшее до открытого распределительного устройства, также было устранено.

Ранее 13 апреля член общественного совета при государственном агентстве по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко рассказал о том, что огонь приблизился к хранилищам радиоактивных отходов «Подлесный». Он отметил, что пожар продолжает распространяться и двигаться в сторону ЧАЭС из-за сильного ветра.

4 апреля стало известно о лесном пожаре на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. На следующий день в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям заверили, что пожарные ликвидировали открытый огонь в Чернобыльской зоне отчуждения, сбросив с помощью авиации 50 т воды. Однако 7 апреля сообщалось об увеличении площади пожара более чем в три раза, достигнув 35 га. Отмечалось, что к тушению привлекли самолет Ан-32П, два Ми-8, а на сами очаги возгорания сброшено 72 т воды.

По факту возгорания украинская полиция возбудила уголовное дело. Причиной возгорания стал поджог, подозреваемый в преступлении был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

10 апреля представители Ассоциации ветеранов атомной энергетики и промышленности Украины заявили о возможности повторения сценария чернобыльской катастрофы из-за проблем с руководством и финансированием для обеспечения безопасности на АЭС.