Огонь в Чернобыльской зоне приблизился к хранилищам радиоактивных отходов

Огонь в Чернобыльской зоне находится в нескольких километрах от хранилищ с радиоактивными отходами. Об этом сообщил член общественного совета при государственном агентстве по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко в понедельник, 13 апреля.

Он подчеркнул, что ситуация критическая и огонь стремительно охватывает новые территории.

«Сейчас огонь добрался к Припяти и находится в двух километрах прямо от хранилищ радиоактивных отходов «Подлесный», где расположены самые высокоактивные радиационные отходы всей Чернобыльской зоны, и от самой ЧАЭС», — написал он в Facebook.

Емельяненко отметил, что в данный момент пожар двигается в сторону Чернобыльской АЭС, так как туда дует ветер.

7 апреля площадь пожара в Чернобыльской зоне отчуждения увеличилась более чем в три раза, достигнув 35 га. Отмечалось, что к тушению привлекли самолет Ан-32П, два Ми-8, а на сами очаги возгорания сброшено 72 т воды.

5 апреля в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) заверили, что пожарные ликвидировали открытый огонь в Чернобыльской зоне отчуждения, сбросив с помощью авиации 50 т воды.

Подчеркивалось, что в настоящие время радиационный фон на месте масштабного пожара «в пределах нормы», однако ранее отмечалось, что на отдельных участках наблюдается повышенный радиационный фон, мешавший тушить пожар.