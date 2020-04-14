Прямой эфир

Мэр Киева рассказал о радиационном фоне в городе из-за пожара в Чернобыле

0
Фото: РИА Новости/Стрингер
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения не привел к повышению радиационного фона в украинской столице. Об этом во вторник, 14 апреля, в ходе брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Может, лучше про реактор: правда о Чернобыле оказалась страшнее сериала
Воспоминания академика Легасова проливают свет на причины аварии

«В экосистемах Чернобыльской зоны продолжаются пожары, к тушению огня привлечены 96 единиц техники и 405 человек личного состава», — сказал он в трансляции на странице в Facebook. По его словам, власти Киева контролируют радиационный фон, превышения не зафиксировано.

Около Киева горели торфяники, добавил Кличко. За неделю пожары отмечены в трех районах около украинской столицы, площади пожаров составили примерно четыре гектара.

10 апреля глава Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Григорий Плачков дал прогноз, что загрязненный атмосферный воздух от пожаров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС попадет в Киев, однако концентрация радиоактивных элементов будет ниже опасной для здоровья.

7 апреля площадь пожара в Чернобыльской зоне отчуждения увеличилась более чем в три раза, достигнув 35 га. Отмечалось, что к тушению привлекли самолет Ан-32П, два Ми-8, а на сами очаги возгорания сброшено 72 т воды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На Украине нашли второго виновника пожара в зоне Чернобыльской АЭС
Огонь в чернобыльской зоне приблизился к хранилищам радиоактивных отходов

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020