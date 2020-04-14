Мэр Киева рассказал о радиационном фоне в городе из-за пожара в Чернобыле

Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения не привел к повышению радиационного фона в украинской столице. Об этом во вторник, 14 апреля, в ходе брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко.

«В экосистемах Чернобыльской зоны продолжаются пожары, к тушению огня привлечены 96 единиц техники и 405 человек личного состава», — сказал он в трансляции на странице в Facebook. По его словам, власти Киева контролируют радиационный фон, превышения не зафиксировано.

Около Киева горели торфяники, добавил Кличко. За неделю пожары отмечены в трех районах около украинской столицы, площади пожаров составили примерно четыре гектара.

10 апреля глава Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Григорий Плачков дал прогноз, что загрязненный атмосферный воздух от пожаров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС попадет в Киев, однако концентрация радиоактивных элементов будет ниже опасной для здоровья.

7 апреля площадь пожара в Чернобыльской зоне отчуждения увеличилась более чем в три раза, достигнув 35 га. Отмечалось, что к тушению привлекли самолет Ан-32П, два Ми-8, а на сами очаги возгорания сброшено 72 т воды.