В Киеве зафиксировали задымленность из-за пожаров в Чернобыле

Продукты горения и дым из-за лесных пожаров в районе Чернобыльской атомной электростанции были зафиксированы в воздухе Киева. Об этом в четверг, 16 апреля, говорится в заявлении пресс-службы Киевской городской администрации.

Причиной превышения формальдегида и диоксида азота в воздухе столицы Украины специалисты Центральной геофизической обсерватории им. Срезневского назвали северо-западный ветер, который пришел в город со стороны лесных пожаров в Житомирской области и в Чернобыльской зоне отчуждения. Радиационный фон в Киеве колеблется в пределах нормы.

В мэрии призвали граждан ограничить пребывание на открытом воздухе, держать окна закрытыми в течение ночи и раннего утра, включить системы кондиционирования и очистки воздуха, проводить влажную уборку уборку помещений. Также специалисты просят жителей увеличить потребление жидкости, а в случае появления признаков одышки, кашля и бессоницы — обратиться в медучреждения.

4 апреля стало известно о лесном пожаре на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. На следующий день в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям заверили, что пожарные ликвидировали открытый огонь в Чернобыльской зоне отчуждения, сбросив с помощью авиации 50 т воды. Однако 7 апреля сообщалось об увеличении площади пожара более чем в три раза, достигнув 35 га. Отмечалось, что к тушению привлекли самолет Ан-32П, два Ми-8, а на сами очаги возгорания сброшено 72 т воды.

16 апреля в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения сообщили о возобновлении пожара в Чернобыльской зоне АЭС из-за сильного ветра, несмотря на заявление госслужбы по чрезвычайным ситуациям о ликвидации основного очага возгорания в регионе двумя днями ранее. Также стало известно, что в Житомирской области было зафиксировано 48 случаев возгораний, а уничтожено примерно 50 га леса.

Сотрудники правоохранительных органов Киевской области установили двух подозреваемых в предполагаемом поджоге на территории зоны отчуждения. Первым задержанным стал 27-летний житель села Раговка, который сжигал траву ради забавы. Вторым предполагаемым виновником преступления стал 37-летний мужчина, который поджигал мусор неподалеку от своего жилья в сельской местности.