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Пожар в зоне Чернобыльской АЭС ликвидирован

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Спасатели ликвидировали пожар в зоне Чернобыльской АЭС. На тушение тления понадобится еще несколько дней. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщил глава госслужбы по ЧС Николай Чечеткин на ежедневном селекторном совещании президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«На вопрос президента, когда именно остановится горение в Зоне отчуждения, Николай Чечеткин ответил, что пожара уже нет», — цитирует сообщение «Интерфакс-Украина».

Он заверил, что спасатели не допустили перехода огня на объекты «Укрытие», «Вектор» «Хоят» и склады боеприпасов в зоне отчуждения.

Ранее в этот же день временно исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов на своей странице в Facebook сообщил, что пожар в зоне Чернобыльской АЭС потушили.

«Если коротко — пожар удалось потушить, очень помог дождь. Уровень радиационного фона постоянно измеряется, но те данные, которые есть у нас — в целом в норме», — написал Фирсов.

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