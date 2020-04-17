МИД допустил помощь Украине в борьбе с пожаром в Чернобыле в случае обращения

Россия будет готова рассмотреть обращение Украины за помощью в связи с пожарами в Чернобыле, если оно поступит. Об этом в пятницу, 17 апреля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

Она отметила, что ведомство отслеживает ситуацию с лестными пожарами в районе Чернобыля, но на данный момент Киев не обращался за содействием.

«В случае если украинские коллеги направят соответствующее обращение, будем готовы его рассмотреть по традиционной дипломатической практике», — сказала Захарова.

Первые новости о лесном пожаре на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС появились 4 апреля.

На следующий день в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям заверили, что пожарные ликвидировали открытый огонь в чернобыльской зоне отчуждения, однако спустя три дня площадь пожара увеличилась более чем в три раза, достигнув 35 га.

Через десять дней сразу несколько источников в экстренных службах Украины заверили, что пожар ликвидирован и нет угрозы повышения радиационного фона в Киеве.

Вместе с тем 16 апреля из-за сильного ветра пожар возобновился снова. В свою очередь, член общественного совета в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко заявил, что надеется на оперативное решение этой проблемы, потому что на тушение уже выделены деньги.

Сотрудники правоохранительных органов Киевской области установили двух подозреваемых в предполагаемом поджоге на территории зоны отчуждения. Первым задержанным стал 27-летний житель села Раговка, который сжигал траву ради забавы. Вторым предполагаемым виновником преступления стал 37-летний мужчина, который поджигал мусор неподалеку от своего жилья в сельской местности.