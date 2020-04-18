ГСЧС Украины сообщила о продолжении тления травы в зоне ЧАЭС

В зоне Чернобыльской АЭС продолжается тление травяного настила и пней, сообщает в субботу, 18 апреля, пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

«По состоянию на 7 часов 18 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Корогодского, Лубянского, Паришивского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств. Наблюдается тление травяного настила, пеньков и древесины в ячейках, пройденных огнем», — говорится в публикации.

Уточняется, что к тушению привлечены 716 человек и 166 единиц техники, в частности, три вертолета ГСЧС.

Первые новости о лесном пожаре на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС появились 4 апреля.

На следующий день в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям заверили, что пожарные ликвидировали открытый огонь в чернобыльской зоне отчуждения, однако спустя три дня площадь пожара увеличилась более чем в три раза, достигнув 35 га.

Через 10 дней сразу несколько источников в экстренных службах Украины заверили, что пожар ликвидирован и нет угрозы повышения радиационного фона в Киеве.

Вместе с тем 16 апреля из-за сильного ветра пожар возобновился снова. В свою очередь, член общественного совета в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко заявил, что надеется на оперативное решение этой проблемы, потому что на тушение уже выделены деньги.