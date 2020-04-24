Прямой эфир

Минздрав заявил об отсутствии данных о передаче COVID-19 ребенку от беременной

0
Фото: ТАСС/Zuma
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Информации о том, может ли беременная женщина с подтвержденным коронавирусом передать его ребенку во время беременности, нет. Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщил Минздрав России.

Час плато: когда число заболевших COVID-19 в России стабилизируется
Пик будет пройден уже после майских праздников, считают врачи и ученые

В настоящее время имеется очень мало сведений о влиянии COVID-19 на беременных женщин и детей грудного возраста, не существует конкретных рекомендаций для беременных относительно диагностики и лечения COVID-19, отмечается в рекомендациях министерства, опубликованных в пятницу, 24 апреля, на сайте ведомства.

Беременные женщины при легкой форме коронавируса могу проходить лечение амбулаторно. На дому ход лечения будет контролировать врач, добавили в Минздраве.

«При легкой форме заболевания беременные могут получать лечение в домашних условиях под контролем участкового терапевта и акушера-гинеколога женской консультации при условии, что это возможно с логистической точки зрения и что мониторинг состояния женщины может быть обеспечен без ущерба для безопасности ее семьи», — отметили медики.

Показаниями к госпитализации беременных с COVID-19 являются среднетяжелые и тяжелые формы заболевания.

К

На утро 24 апреля, по данным оперштаба, в России зарегистрировано 68 622 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период отмечено 615 летальных исходов, выздоровели 5568 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Еще 287 больных коронавирусом выздоровели в Москве
Ракова рассказала о схожести симптомов коронавируса и ОРВИ

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020