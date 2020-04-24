Минздрав заявил об отсутствии данных о передаче COVID-19 ребенку от беременной

Информации о том, может ли беременная женщина с подтвержденным коронавирусом передать его ребенку во время беременности, нет. Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщил Минздрав России.

В настоящее время имеется очень мало сведений о влиянии COVID-19 на беременных женщин и детей грудного возраста, не существует конкретных рекомендаций для беременных относительно диагностики и лечения COVID-19, отмечается в рекомендациях министерства, опубликованных в пятницу, 24 апреля, на сайте ведомства.

Беременные женщины при легкой форме коронавируса могу проходить лечение амбулаторно. На дому ход лечения будет контролировать врач, добавили в Минздраве.

«При легкой форме заболевания беременные могут получать лечение в домашних условиях под контролем участкового терапевта и акушера-гинеколога женской консультации при условии, что это возможно с логистической точки зрения и что мониторинг состояния женщины может быть обеспечен без ущерба для безопасности ее семьи», — отметили медики.

Показаниями к госпитализации беременных с COVID-19 являются среднетяжелые и тяжелые формы заболевания.

На утро 24 апреля, по данным оперштаба, в России зарегистрировано 68 622 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период отмечено 615 летальных исходов, выздоровели 5568 человек.

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