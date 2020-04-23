Цена на нефть марки Brent превысила $22 за баррель

Стоимость барреля нефти Brent c поставкой в июне в ходе торгов на Лондонской бирже ICE ускорила рост до 9,3% по отношению к уровню закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 23 апреля.

По состоянию на 07:30 стоимость июньского фьючерса нефти Brent составила $22,26 за баррель.

Нефть марки WTI в это же время показала рост в 11,3%, достигнув $15,34 за баррель.

Накануне 22 апреля цена на нефть Brent впервые с 11 декабря 1999 года опустилась ниже $16 за баррель. Министр энергетики России Александр Новак объяснил высокую волатильность на рынке нефти заполненностью нефтехранилищ в мире.

Цена на американскую нефть WTI резко обвалилась в понедельник. Сначала ее стоимость достигла уровня 1 апреля 1986 года — $10 за баррель, а затем впервые в истории опустилась ниже $8 и продолжила падение.

В итоге цена на нефть WTI опустилась до $0, а после этого стала отрицательной. В минимуме торгов стоимость майского фьючерса WTI составила минус $40,32 за баррель.