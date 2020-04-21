Диетолог назвал ошибки желающих похудеть при выборе продуктов

Большинство желающих похудеть людей отказываются от жирных соусов, магазинной выпечки, сладких напитков и обработанного мяса в пользу «сжигающих жир» орехов, обезжиренных йогуртов, авокадо и оливково масла. Однако, по мнению диетолога Энкарни Переса, эти продукты могут, наоборот, спровоцировать набор веса.

Так, он указал на ошибку, которую совершают при употреблении салата с авокадо, приправленного оливковым маслом. По словам эксперта, блюдо, в которое зачастую добавляются грецкие орехи, содержит в себе порядка 1,5 тыс. килокалорий. Это практически равно дневной норме килокалорий для человека, стремящегося сбросить лишний вес.

Диетолог призывает употреблять некоторые полезные продукты в умеренных количествах и быть осторожными с их миксами. В противном случае, по его мнению, человек неосознанно для себя набирает жировую массу, пишет 20 апреля издание La Vanguardia.

Перес добавил, что для уменьшения веса необходимо отказаться от продуктов, которые не содержат необходимых питательных веществ. Среди них не только алкоголь, колбасы и полуфабрикаты, но и легкие йогурты.

Дело в том, что, по словам эксперта, подобные продукты только разжигают аппетит и не приносят организму никакой пользы.

«Яблоко и морковка будут более полезным перекусом, чем «легкий» йогурт. Как альтернатива — банан, сушеный инжир или миска натурального йогурта с овсяными хлопьями», — заявил он.

Накануне врач-терапевт Екатерина Белова дала рекомендации россиянам по организации правильного питания в условиях самоизоляции. Эксперт отметила, что во время карантина стоит употреблять в пищу больше овощей и фруктов. А сладкое и мучное, напротив, исключить.

Во время нахождения дома нагрузка на желудок увеличивается, сейчас она такая же, как после новогодних праздников, добавила специалист.