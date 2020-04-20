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Первый в этом году лесной пожар произошел в Томской области

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В Асиновском районе Томской области произошел лесной пожар. Причиной стало выжигание сухой травы. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщает пресс-служба областной администрации.

По данным Региональной диспетчерской службы, за прошедшие выходные зафиксировано уже более 50 термоточек. Все они возникли из-за палов травы. Одно из возгораний перешло на земли лесного фонда Асиновского лесничества. Сейчас огонь локализован на площади в 10 га.

Как уточнила РИА «Томск» представительница департамента лесного хозяйства, лесной пожар в Асиновском районе стал первым на территории региона в 2020 году.

С 20 апреля в Томской области объявлено начало пожароопасного сезона. Ранние сроки связаны с установившейся теплой и сухой погодой. Силы департамента лесного хозяйства, Томской авиабазы, «Томсклесхоза» и структурных подразделений переведены в полную готовность.

4 апреля в регионе был зафиксирован первый случай возгорания сухой растительности. До 16 апреля спецслужбы выезжали на тушение палов 61 раз.

20 апреля в ходе селекторного совещания глава МЧС России Евгений Зиничев заявил об ухудшении ситуации с лесными пожарами.Он отметил, что пожароопасный сезон действует в 63 субъектах РФ. Наиболее сложная обстановка складывается на Дальнем Востоке, в Сибири и Южном федеральном округе.

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