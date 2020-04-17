Лесные пожары под Севастополем будут искать дроны

В Севастополе спасатели задействовали беспилотную авиацию для патрулирования территории региона. Дроны будут оперативно выявлять природные пожары.

Как сообщил ИА «Крыминформ» начальник группы робототехнических средств беспилотных авиационных систем ГУ МЧС по Севастополю Илья Орел, для мониторинга используют системы Phantom и Inspire. Они могут на расстоянии до 2 км определить термоточки с помощью фото- и видеофиксации и тепловизора, который находится на подвесной системе. Уже обследована территория Нахимовского района площадью более 12 кв км.

Во время таких рейдов специалисты выявляют людей, разводящих костры в лесах или в садовых товариществах, примыкающих к лесной зоне. Облет территорий города будет осуществляться регулярно до завершения пожароопасного периода.

В Крыму особый противопожарный режим объявили 10 апреля из-за роста числа лесных возгораний в пять раз. С 1 марта произошло уже более 600 пожаров.