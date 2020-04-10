Количество лесных пожаров в Крыму увеличилось в пять раз

Особый противопожарный режим объявили в Крыму из-за пятикратного роста числа лесных возгораний. Об этом сообщил руководитель ГУ МЧС по региону Аркадий Ожигин.

«В период с 1 марта по сегодняшний день произошло более 600 пожаров, из них 490 — на открытых территориях. В связи с установлением засушливой ветреной погоды, увеличением более чем в пять раз количества лесных пожаров и увеличением ландшафтных пожаров, на территории Республики Крым с 10 апреля вводится особый противопожарный режим», — сказал Ожигин.

Ограничен въезд транспортных средств в леса, запрещено сжигать мусор на приусадебных участках и сухую траву на землях сельхозназначения. Ожигин призвал жителей на период действия особого режима соблюдать правила пожарной безопасности, передает Крыминформ.

Напомним, в Тюменской области к летнему сезону обучают уникального специалиста для борьбы с лесными пожарами — летчика-наблюдателя. Летнабы незаменимы при тушении возгораний в труднодоступной местности, а также при угрозе распространения огня на жилые дома. Численность таких специалистов по всей стране составляет не более 300 человек, но они обеспечивают ликвидацию около трети лесных пожаров.