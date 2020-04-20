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Почти 300 возгораний произошло в Алтайском крае за выходные

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На территории Алтайского края 18–19 апреля зарегистрировано почти 300 возгораний. В большинстве случаев горела сухая трава.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по краю, в субботу, 18 апреля, было отмечено 132 пожара, в воскресенье — 153. В ведомстве говорят, что главная задача — это не допустить распространения огня на объекты и населенные пункты, пишет altapress.ru.

Специалисты делают неутешительные прогнозы на ближайшую неделю. Будет еще теплее и так же сухо. По словам замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы краевого ГУ МЧС Константина Илясова, ситуация находится на контроле, однако очень много зависит от сознательности граждан.

По словам Илясова, до 13 апреля за сутки в среднем фиксировалось около 40 возгораний. Причинами являются сельхозпалы, сжигание мусора на участках и неосторожное обращение с огнем на природе.

На территории края с помощью беспилотников проводится мониторинг. В последние два дня патрулирование провели в Калманском, Павловском и Первомайском районах, а также в Ленинском районе Барнаула. Было составлено 162 административных протокола в отношении нарушителей.

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