Спасатели локализовали один из очагов тления в Чернобыльской зоне отчуждения

На Украине локализован один из четырех очагов тления в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщил министр внутренних дел страны Арсен Аваков.

«По Чернобыльской зоне из четырех небольших проблемных очагов один локализован. В Житомирской (области. ― Ред.) ― из четырех активных очагов ― локализовали два. Лесники и пожарные очень хорошо отработали вечер и ночь», ― написал он на своей странице в Facebook.

При этом он добавил, что из-за ветра, который в понедельник будет достигать 15–20 м/с, огонь может распространяться рывками на новые участки.

Первые новости о лесном пожаре на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС появились 4 апреля.

На следующий день в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям заверили, что пожарные ликвидировали открытый огонь в чернобыльской зоне отчуждения, однако спустя три дня площадь пожара увеличилась более чем в три раза, достигнув 35 га.

Через десять дней сразу несколько источников в экстренных службах Украины заверили, что пожар ликвидирован и нет угрозы повышения радиационного фона в Киеве.

Вместе с тем 16 апреля из-за сильного ветра пожар возобновился снова. В свою очередь, член общественного совета в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко заявил, что надеется на оперативное решение этой проблемы, потому что на тушение уже выделены деньги.