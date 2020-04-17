Власти Москвы спрогнозировали пик заболеваемости коронавирусом

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве должен наступить через две-три недели. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова 17 апреля.

Она отметила, что этот период окажется трудным для столицы, и добавила, что ход борьбы с пандемией зависит не только от медработников, на которых ложится основная нагрузка, но и от дисциплины горожан при соблюдении режима самоизоляции.

Также заместитель градоначальника поблагодарила столичных медиков за труд.

«Я благодарю вас за самоотверженность, сплоченность и надеюсь, что наш профессионализм и самоотдача позволит пройти эти испытания. Уверена, что видя ваш ежедневный подвиг москвичи более ответственно и бережно будут относится к своему здоровью и безопасности окружающих и вскоре Москва вернется к привычному ритму жизни», — сказала она в обращении к медицинским работникам.

По состоянию на 16 апреля, в России подтвердились 27938 случаев заболевания COVID-19, из них 3448 — за последние сутки. 2304 человека вылечились. 232 пациента скончались.

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