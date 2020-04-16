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В Москве еще 14 пациентов скончались от коронавируса

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Фото: ТАСС/Денис Гришкин/Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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Еще 14 пациентов с подтвержденным коронавирусом скончались в Москве 16 апреля, сообщили в оперштабе.

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Возраст умерших — от 29 до 88 лет. У большинства из них были хронические заболевания, среди которых гипертония, кардиосклероз, атеросклеротическая аневризма. Пятеро пациентов страдали сахарным диабетом.

В оперштабе отметили, что трое умерших лечились в частных клиниках.

По состоянию на 16 апреля, в России зарегистрировано 27 983 случая заражения коронавирусом, скончались более 240 человек.

Коронавирус в России

Ранее в четверг стало известно, что теперь все случаи ОРВИ в Москве начнут рассматривать как подозрение на коронавирус. Пациентам будет выдавать именное предписание об обязательной самоизоляции на 14 дней. В случае нарушения карантина граждане будут штрафоваться.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе

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