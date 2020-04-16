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Минздрав Ингушетии сообщил о смерти четвертого пациента с коронавирусом

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Фото: ТАСС/Денис Гришкин/Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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Четвертый пациент, с подтвержденным диагнозом коронавирус, скончался в Ингушетии. Об этом сообщили в четверг, 16 апреля, в республиканском минздраве.

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«Он (пациент — Ред.) был в тяжелом состоянии, находился на аппарате искусственной вентиляции легких», — цитирует слова представителя ведомства «РИА Новости».

В Ингушетии 153 заболевших коронавирусом, при этом 17 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них 7 подключены к аппаратам ИВЛ.

11 апреля скончался муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов, первый тест подтвердил у него коронавирус. Ранее в этот день в минздраве Ингушетии сообщили о первой смерти от коронавируса в регионе.

Коронавирус в России

По состоянию на 16 апреля, в России зарегистрировано 27 983 случая заражения коронавирусом. С начала эпидемии зафиксировано 232 летальных исхода, 2304 человека выздоровели.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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