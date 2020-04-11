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Муфтий Ингушетии скончался от коронавируса

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Фото: Youtube/Совет тейпов Республики Ингушетия
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Муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов скончался в больнице, первый тест подтвердил у него коронавирус. Об этом в субботу, 11 апреля, сообщили «РИА Новости» в региональном минздраве.

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«К сожалению, муфтий скончался сегодня днем. Он был доставлен в больницу вчера, и первый взятый у него анализ подтвердил наличие коронавирусной инфекции», ― рассказали агентству в ведомстве.

Ранее в этот день в минздраве Ингушетии сообщили о первой смерти от коронавируса в регионе. Отмечалось, что мужчина скончался в реанимационном отделении, ему было около 60 лет.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 11 апреля, в России общее число заболевших достигло 13 584 человек в 82 регионах страны. Умерли 106 пациентов, выздоровели ― 1045.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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