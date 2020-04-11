В Ингушетии умер первый пациент с коронавирусом

Первый пациент, инфицированный коронавирусом, умер в Ингушетии. Об этом сообщили в субботу, 11 апреля, в минздраве региона.

«Мужчина скончался в реанимационном отделении, ему было около 60 лет», — цитирует сообщение ведомства ТАСС. Всего в Ингушетии подтверждено 29 случаев заражения коронавирусом.

Большинство случаев протекают бессимптомно, пять пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

По состоянию на 11 апреля под наблюдением специалистов из-за подозрения на COVID-19 находятся 159 тыс. россиян. С начала эпидемии в России проведено более 1,18 млн лабораторных исследований на выявление коронавируса.

По данным на 10 апреля, в России число зараженных коронавирусом превысило 11,9 тыс. человек, 94 пациента скончались, 795 выздоровели.

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