Прямой эфир
Сюжет:

В Ингушетии умер первый пациент с коронавирусом

0
Фото: РИА Новости/Кирилл Шипицин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первый пациент, инфицированный коронавирусом, умер в Ингушетии. Об этом сообщили в субботу, 11 апреля, в минздраве региона.

Особый выход: москвичам не запретят посещать гипермаркеты
Какие ограничения ждут столицу на следующей неделе и как они скажутся на эпидемии

«Мужчина скончался в реанимационном отделении, ему было около 60 лет», — цитирует сообщение ведомства ТАСС. Всего в Ингушетии подтверждено 29 случаев заражения коронавирусом.

Большинство случаев протекают бессимптомно, пять пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

По состоянию на 11 апреля под наблюдением специалистов из-за подозрения на COVID-19 находятся 159 тыс. россиян. С начала эпидемии в России проведено более 1,18 млн лабораторных исследований на выявление коронавируса.

По данным на 10 апреля, в России число зараженных коронавирусом превысило 11,9 тыс. человек, 94 пациента скончались, 795 выздоровели.

1

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Новосибирской области выявили семь новых случаев COVID-19
За сутки в больницу в Коммунарке поступили 79 пациентов

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020