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Жительница Адыгеи с коронавирусом родила и выздоровела

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Фото: Depositphotos
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Беременная пациентка инфекционной больницы в Адыгее родила здорового ребенка и вылечилась от COVID-19. Об этом в четверг, 16 апреля, рассказал глава республики Мурат Кумпилов.

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«Жизнь продолжается! Сегодня ночью в инфекционной больнице родился малыш — Кирилл! Его мама была больна коронавирусом, но к сегодняшнему дню уже выздоровела, совершенно здоров и ребенок! Давайте все вместе поздравим родителей новорожденного. Пусть малыш растет крепышом, всегда будет здоровым и самым счастливым!», — написал он на своей странице в Instagram.

Ранее стало известно, что женщина на позднем сроке беременности прибыла в Адыгею из Абхазии в гости к родителям. В апреле она была госпитализирована с признаками коронавируса в инфекционную больницу, где был выявлен положительный результат анализов на вирус. В ночь с 15 на 16 апреля пациентка родила здорового мальчика. На момент родов женщина выздоровела, а после проведения контрольного теста на инфекцию врачи больницы будут готовить ее к выписке, передает портал «Юга.ру» со ссылкой на заявление регионального министра здравоохранения Рустема Меретукова.

На заседании оперштаба Адыгеи, руководитель Роспотребнадзора по республике Сергей Завгородний отметил, что в настоящее время в республике исследовано более 10 тыс. анализов контактировавших с зараженными, из них 1149 — за минувшие сутки. По его словам, в регионе выявлено пять очагов распространения заболевания в медучреждениях.

По данным минздрава Адыгеи, к 16 апреля на стационарном лечении находилось 73 человек, в амбулаториях — 40, выздоровели и выписаны 15 пациентов. Всего скончались от инфекции двое зараженных, включая врача одной из больниц региона, который несколько дней находился в тяжелом состоянии.

По состоянию на 16 апреля, в России зарегистрировано 27 983 случая заражения коронавирусом. С начала эпидемии зафиксировано 232 летальных исхода, 2304 человека выздоровели. За минувшие сутки выявили 3448 случаев заражения, 34 человека умерли.

Коронавирус в России

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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