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Глава Пятигорска ушел в отставку из-за ситуации с коронавирусом

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Фото: РИА Новости/Денис Абрамов
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Глава Пятигорска Андрей Скрипник ушел в отставку из-за ситуации с распространением коронавируса, и.о. главы назначен Лев Травнев. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

По его словам, значительная часть рабочего дня была посвящена Пятигорску, потому что в городе сложилась «непростая эпидобстановка по коронавирусу», а такое положение дел «настоятельно требует изменений в управлении городом».

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«Поэтому Андрей Валериевич Скрипник сложил полномочия главы города и перешел на другую работу. Исполнение обязанностей руководителя Пятигорска будет возложено на Льва Николаевича Травнева. Ему необходимо в краткий срок мобилизовать силы и ресурсы муниципалитета для адекватного ответа стоящим здесь вызовам», — написал Владимиров на своей странице в Instagram.

Как отмечает «Газета.ру», по требованию Роспотребнадзора в городе введут карантин.

В четверг в Пятигорске были выявлены еще семь зараженных коронавирусом, общее число случаев достигло 29, из них двое выздоровели. Более 300 контактных находятся в режиме изоляции.

По данным регионального телевидения Своё ТВ, по данным на 16 апреля, в Ставропольском крае зарегистрировано 143 случая заражения коронавирусом, из них в Пятигорске — 29.

3 апреля о своей отставке объявил губернатор Камчатского края Владимир Илюхин. Отмечается, что причина увольнения связана с переходом на новую должность.

2 апреля президент РФ Владимир Путин принял отставку главы Республики Коми Сергея Гапликова.

квПо состоянию на 16 апреля, в России зарегистрировано 27 983 случая заражения коронавирусом. С начала эпидемии зафиксировано 232 летальных исхода, 2304 человека выздоровели.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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