Завершено предварительное следствие по делу экс-сенатора Арашукова

Предварительное следствие по делу бывшего члена Совета Федерации Рауфа Арашукова и его отца Рауля завершено. Об этом 16 апреля рассказала адвокат обвиняемого экс-сенатора Марина Андреева.

По ее словам, обвиняемые и защита приступили к ознакомлению с материалами. Следователь в Лефортово объявил бывшему сенатору об окончании следствия, передает «РИА Новости».

7 апреля следствие добавило Арашукову еще три эпизода, речь идет о двух преступлениях по ст. 286 УК РФ («Превышение служебных полномочий») и ст. 306 УК РФ («Заведомо ложный донос»). В обоих случаях следствие считает его организатором.

Экс-сенатору также уточнили обвинение по статье УК «Участие в преступном сообществе». Главарем группировки следствие считает его отца, а сам Рауф, по версии следствия, исполнял его указания. В общей сложности Арашукову предъявлены обвинения по трем статьям УК РФ.

13 апреля адвокат Рауля Арашукова Владимир Постанюк заявил, что по окончании предварительного следствия защита заявил ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей. Как он отметил, в окончательном обвинительном заключении Раулю Арашукову добавлена статья «Убийство», что дает право рассматривать дело с участием присяжных.

По данным следствия, он выступил организатором убийства зампреда молодежного движения «Адэге-Хэсэ» Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова.

Сенатора от Карачаево-Черкесской Республики Рауфа Арашукова задержали 30 января 2019 года во время заседания Совета Федерации, а позднее арестован и помещен в СИЗО.

Тогда же в Санкт-Петербурге был задержан отец сенатора Рауль Арашуков. По версии следствия, он причастен к хищениям газа у компании «Газпром» на сумму более 30 млрд рублей. В октябре того же года полиция задержала двоюродного брата экс-сенатора Беслана и брата супруги его отца Ахмеда Коцбу, занимающего должность замдиректора филиала «Газпром межрегионгаз Ставрополь»

В марте суд временно отстранил Арашукова-младшего от занимаемой им ранее должности.