Поддали на газе: дело Арашуковых может потянуть за собой Тулу

Пока Рауфа Арашукова лишали статуса сенатора, дело против кавказского клана собирает все больше фигурантов. Под прицелом силовые ведомства и энергокомпании не только на Северном Кавказе: такие же схемы махинаций с газом, по-видимому, знакомы и другим регионам. Расследование неожиданно привело в Тульскую область, которая готовится к крупной избирательной кампании. Главным ее лицом от партии власти должен стать человек, руководящий газовой отраслью в регионе. Подробнее читайте в материале «Известий».

Страх потеряли

Рауф Арашуков, сенатор от Карачаево-Черкесской Республики, был задержан 30 января — прямо в зале заседаний Совета Федерации. Его обвиняют в совершении особо тяжких преступлений, в том числе двух убийствах. В тот же день наручники надели на отца парламентария, советника гендиректора компании «Газпром межрегионгаз» и депутата парламента КЧР Рауля Арашукова, который подозревается в создании преступной группировки и краже газа более чем на 30 млрд рублей.

12 апреля стало известно об отставке главы «Газпром межрегионгаз» Кирилла Селезнева, занимавшего этот пост с 2003 года. Причина — окончание контракта, говорилось в сообщении на сайте компании. Связаны ли кадровые перестановки с делом Арашуковых (а Арашуков-старший был советником Селезнева) и расследованием хищений в других регионах, никто открыто не говорил.

Помимо сенатора и его отца, задержан гендиректор «Газпром межрегионгаз Астрахань» Руслан Арашуков — тоже член семьи, а также несколько высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов из СКФО. Сколько еще фигурантов окажется в деле Арашуковых, остается лишь гадать — судя по словам главы Минкавказа Сергея Чеботарева о том, что в последнее время в регионе совсем страх потеряли и неприкрыто воровали газ, список далеко не полный.

Кланом Арашуковых дело может не закончиться. Кражи, мошенничество, масса аффилированных фирм и кумовство в газовой отрасли на местах — проблема отнюдь не только Кавказа. Судя по вниманию СМИ, «дело Арашукова» отозвалось эхом в других регионах, за пределами Северо-Кавказского округа. По данным расследования «Московского мониторинга», в ходе расследования был допрошен руководитель СУ СК по Дагестану Сергей Дубровин, которого связывают с кланом. Он рассказал о том, как выстроен подобный «бизнес-процесс», что привело следователей совершенно к другому региону — Тульской области.

Лыжи не едут

Весной 2016 года в Тульской области разразился «газовый скандал». Виной тому стал цыганский поселок Плеханово в городской черте. Местные жители массово делали врезки в магистраль, в итоге сотни зданий остались без газа. Страсти вокруг Плеханово кипели из-за беспорядков и действий полиции. На этом фоне вопрос, как массовые нарушения прошли мимо профильной компании, остался в стороне. Хотя губернатор Тульской области Алексей Дюмин и подчеркивал, что «проблема незаконных подключений к газопроводам возникла не сегодня».

Обходчики «Газпром межрегионгаз Тула» работают только летом. Об этом рассказал местный житель журналисту издания «Ридус»: «Ему зимой лыжи положены, вдоль трубы ходить, снег же. Лыж, говорит, второй год уж нет. Вот и не работает, а зарплату — платят».

«Газпром межрегионгаз Тула» накопил задолженность в 1,2 млрд рублей, из которых 376 млн — долги компании «ЭнергоГазИнвест-Тула». Ее учредил и пару лет возглавлял депутат Тульской областной думы, а по совместительству директор «Газпром межрегионаз Тула» Николай Воробьев. И так уже не первый год. В 2015 году, например, долгов было 200 млн рублей, а когда зашла речь о возможном банкротстве «ЭнегоГазИнвеста-Тула», контролирующая компания назвала это «неожиданностью».

Это не единственная фирма в отрасли, аффилированная с Воробьевым. В их числе «ТулМоторГаз», «Газлизинг», «Газ-Альянс», «ЭнергоГазИнвест», «Тулаюргазсервис», «Экогаз» — и это не весь список, пишет «Ридус». По данным «Мосмониторинга», все эти компании записаны на супругу и других родственников депутата. В отношениях между этими компаниями свои «странности»: предположительно, они брали друг у друга помещения в аренду по завышенным ценам.

Променял сладости на газ

Уроженец Саратовской области Николай Воробьев возглавляет не только «Газпром межрегионгаз Тула», но и АО «Газпром газораспределение Тула». Кроме того, у него есть и дополнительный политический статус — Воробьев является секретарем регионального отделения «Единой России».

На сайте партии о его делах в период между армией и началом работы в газовой отрасли сказано мало — «с 1992 по 2007 занимал руководящие должности в различных коммерческих организациях». По данным СМИ, в течение этих лет он трудился в «Горпищекомбинате», на «Балашковской кондитерской фабрике» и других связанных с продовольствием предприятиях— и все они в Саратовской области.

А потом Николай Воробьев переехал в ЦФО и неожиданно (если учитывать его предыдущий опыт работы и отсутствие профильного образования) получил пост советника гендиректора по работе с органами власти ООО «Туларегионгаз». Через три года он возглавил «Газпром межрегионаз Тула». Согласно декларации о доходах за 2018 год, Воробьев заработал 13,6 млн рублей, его супруга — чуть более 4 млн рублей.

Вместе с Николаем Воробьевым в комитете по экономической политике и финансам Тульской областной Думы состоит Николай Попов, в 2015 году признанный самым богатым депутатом региона с годовым доходом в 74,9 млн рублей. По итогам 2018 года он составил 120,4 млн рублей.

Четыре года назад на фоне выборов о Николае Воробьеве писали «Аргументы недели». По данным источников издания, причиной его переезда и смены сферы деятельности стали родственные связи «с одним из бывших руководителей тульских газовиков» — и хотя издание не называло имя, для людей в регионе было очевидно, что это Николай Попов.

Николай Попов родился в Саратовской области — в том же Балашовском районе, что и Воробьев. В Тульскую область попал сразу после института, и уже с 1992 года начал зарабатывать политические очки. Начал с позиции директора департамента по развитию ТЭК, позже занимал кресло вице- и первого замгубернатора. В 2000-2002 и 2004-2007 годах, по данным сайта администрации Тулы, Попов возглавлял ООО «Туларегионгаз». Сейчас он — генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Москва».

Отошел ли он окончательно от газовых дел в Тульской области, неизвестно. Однако показательно, что несмотря на переход на высокую должность в столице, Попов сохранил кресло в региональном парламенте. Если дойдет до расследования, вопросов, вероятно, не избежать.

По информации местных СМИ, в прошлом Николай Попов имел серьезные губернаторские амбиции. Их приписывали и его ставленнику. В 2015 году его заподозрили в том, что он использовал скандал в своей вотчине против тогдашнего губернатора Владимира Груздева. Дело опять было о долге аффилированного ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула» в 452 млн рублей, из-за чего была прекращена подача газа. Власти предписали возобновить подачу, но «Газпром межрегионгаз Тула» отказывался признать это решение законным.

Николай Воробьев сейчас готовится к сентябрьским выборам в Тульскую областную Думу. А секретарь генсовета правящей партии Андрей Турчак еще накануне праймериз подчеркивал, что главная задача — обеспечивать прозрачность процедуры. После волны задержаний, очевидно не лучшим образом сказавшейся на имидже партии, «Единая Россия» может и обратить внимание на дела лидера тульской ячейки, который должен повести однопартийцев на выборы.

В апреле сразу несколько изданий попытались узнать у компетентных лиц, как, например, «губернатор Тульской области относится к тому, что вокруг аффилированных с Воробьевым компаний творятся странные вещи» — взять хотя бы один факт, почему учрежденная им компания задолжала свыше 200 млн рублей «Газпром межрегионгазу». Ответов не последовало.

И если на соответствующие запросы в администрацию губернатора Тульской области, а также в пресс-службу компании «Газпромежрегионаз Тула» еще могут пытаться не реагировать, то будет интересно, что ответят на вопросы журналистов в Следственном Комитете и Прокуратуре, куда также ушли запросы изданий. Особенно, если учесть, что каждое такое расследование можно считать автоматическим запросом в правоохранительные органы.