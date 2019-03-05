Газовый элемент: в правительстве намерены посчитать похищенное топливо

Правительство создаст единую методику определения ущерба при хищениях газа. Она позволит бороться с незаконными врезками в газопроводы и, по словам экспертов, в перспективе выявлять крупные мошеннические схемы, схожие с теми, по которым действовал находящийся под следствием бывший советник гендиректора «Газпром межрегионгаза» Рауль Арашуков. Ситуация с хищениями голубого топлива ухудшается: объемы украденного в 2018 году, по данным газовиков, существенно выросли.

Новая методика

Хищение газа из газопровода — уголовное преступление. Но доказать размер материального ущерба весьма проблематично, что порождает безнаказанность. Об этом «Известиям» заявил член комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Важенин. В октябре прошлого года он в соавторстве с группой депутатов внес в Госдуму проект поправок в закон о газоснабжении. В соответствии с ними предлагается наделить правительство правом утверждать методику расчета ущерба, возникшего при несанкционированных подключениях к газовым сетям и приборам учета голубого топлива. Сенатор пояснил, что имеющаяся сейчас методика, разработанная в Минэнерго в 2015 году, не прошла регистрацию в Минюсте и может носить только рекомендательный характер. В свою очередь, источник в правительственных кругах отметил, что методические рекомендации Минэнерго уже не актуальны. Поэтому и возник вопрос о подготовке новой методики, которая в соответствии с законопроектом будет носить уже характер нормативного акта и иметь юридическую силу в суде.

Минэнерго недавно подготовило свой вариант законопроекта. Как сказали «Известиям» в ведомстве, этот вариант шире парламентского и касается не только методики расчета ущерба, но и вопросов привлечения к ответственности при хищениях газа из бесхозных газовых сетей — участков газопровода, чей собственник не определен. Предполагалось, что он будет рассмотрен правительством в начале апреля, но по решению вице-премьера Дмитрия Козака этот законопроект в феврале был снят с рассмотрения.

–– В правительстве есть принципиальная поддержка инициативы по расчетам ущерба за хищения газа. Что касается версии соответствующего законопроекта, то рассчитываем на положительный отзыв правительства на депутатскую версию, –– сказал «Известиям» пресс-секретарь Дмитрия Козака Илья Джус.

В соответствии с регламентом, исполнительная власть представляет свой отзыв после прохождения законопроектом первого чтения в Госдуме. В комитете по энергетике нижней палаты сообщили, что срок рассмотрения пока не назначен. Юрий Важенин выразил уверенность, что уже в весеннюю сессию законопроект сможет пройти все три чтения.

–– Этот вопрос уже давно назрел и перезрел. Хищения голубого топлива стали носить массовый характер, люди не стесняются подключать шланги к сетям и бесплатно пользоваться голубым топливом. Каждый случай, когда хоть кого-то из этих воров удается привлечь к ответственности, становится событием для региональных компаний по реализации газа, –– сказал «Известиям» директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

Расширить масштаб

Впрочем, хищения голубого топлива происходят и в более серьезных масштабах. Так, Раулю Арашукову, арестованному в январе этого года, были предъявлены обвинения в краже природного газа более чем на 30 млрд рублей (основной объем — в Республике Дагестан). По версии следствия, бывший советник гендиректора «Газпром межрегионгаза» и его сообщники организовали фиктивные поставки газа несуществующим потребителям, а затем списывали его на «потери». На самом деле топливо поставлялось другим потребителям, а оплата за него присваивалась организаторами мошеннической схемы.

Сергей Правосудов отметил, что методика расчета ущерба должна касаться не только врезок и вмешательств в приборы учета, но и таких масштабных хищений газа, как в деле Рауля Арашукова.

–– Ему предъявлены обвинения в воровстве газа на десятки миллиардов, но каким образом исчисляется эта сумма, чтобы ее можно было доказать в суде, пока не понятно, –– подчеркнул эксперт.

Юрий Важенин отметил, что сейчас главная задача — дать правительству возможность устанавливать методику расчета ущерба, которая будет приниматься судами.

Судья Верховного суда Чеченской Республики Вахит Исмаилов в разговоре с «Известиями» отметил, что законопроект действительно долгожданный, но методика определения ущерба, которую в дальнейшем предложат парламентарии и правительство, вызывает особенный интерес. По его словам, эта проблема была актуальной и в советское время, она есть и сейчас: следователи и газовики используют совершенно абстрактные расчеты объемов похищенного газа, а их подлинность проверить невозможно.

Эксперт считает, что единственно действенным, хотя и радикальным способом борьбы пока остаются отключения от газоснабжения потребителей, уличенных в хищениях голубого топлива.

Украли на миллиарды

Хищения из газопроводов в России приобрели крупные масштабы, подтвердили в «Газпром межрегионгазе». Причем если в 2017 году было выявлено 14 214 фактов самовольных подключений к сетям газораспределения и газопотребления и похищено было газа на 2,2 млрд рублей, то в 2018 году таких фактов зафиксировано уже 23 907, а размер украденного оценивается в 2,9 млрд рублей.

Но еще на более крупную сумму было похищено газа через вмешательство в приборы учета — из-за манипуляций со счетчиками «Газпром» в 2018 году потерял 7,7 млрд рублей. Это десятикратный рост по сравнению с 2017 годом, отметили в «Газпром межрегионгазе». Эту цифру в компании объяснили в том числе и усилением своей работы в регионах по выявлению фактов вмешательств в работу счетчиков.

Врезки в газопроводы и вмешательство в счетчики — явление повсеместное, характерное для всех федеральных округов, но лидерство удерживает Северо-Кавказский федеральный округ. На него приходится больше половины похищенного газа, отмечают в компании.

В Министерстве внутренних дел РФ «Известиям» сообщили, что в 2018 году было выявлено 297 преступлений, связанных с хищением газа, из них 264 в СКФО.

–– Размер причиненного материального ущерба превысил 76,4 млн рублей, –– отметили в ведомстве.

Уголовные дела возбуждались по разным статьям — 158 УК РФ (кража), 160 (присвоение или растрата), 159 (мошенничество) и другим.

Приводимые МВД цифры как по количеству фактов хищений, так и по размерам материального ущерба в несколько десятков раз меньше, чем предоставленные «Газпром межрегионгазом». При этом в МВД отметили, что проблемных вопросов при документировании данного вида преступной деятельности, а также привлечении виновных лиц к уголовной ответственности не возникало.

В «Газпром межрегионгазе» не прокомментировали, по какой методике они сейчас рассчитывают нанесенный ущерб.

По словам заместителя директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, разница в цифрах объясняется тем, что МВД, видимо, учитывает только те примеры, где была реальная возможность привлечь виновных к ответственности.

— На врезках счетчики не стоят, поэтому определить ущерб сложно, — сказал он.

Эксперт считает, что создание новой методики и утверждение ее правительством поможет привлечь к ответственности по всем видам преступлений, в том числе и по крупным махинациям, связанным с хищениями голубого топлива.

Еще в 2013 году президент Владимир Путин дал поручения по декриминализации объектов топливно-энергетического комплекса Северо-Кавказского федерального округа. Председатель правительства Дмитрий Медведев поручил заняться этим вопросом МВД, Ростехнадзору и другим ведомствам. Однако в последующие годы федеральные и региональные власти констатировали, что ситуация в этой сфере остается сложной. В феврале 2019-го глава МВД Владимир Колокольцев заявлял, что уровень криминализации ТЭК по-прежнему высокий. Здесь фиксируется значительное количество правонарушений, включая хищение активов предприятий, уклонение от уплаты налогов, врезки в трубопроводы, оборот фальсифицированных нефтепродуктов. При этом к уголовной ответственности уже привлечен ряд высокопоставленных должностных лиц. Всего зафиксировано 23 тыс. коррупционных преступлений.