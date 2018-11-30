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Путин распорядился пресечь хищение нефти и газа в Дагестане

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Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ
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Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по развитию топливно-энергетического комплекса Республики Дагестан. Российский лидер поручил Генеральной прокуратуре и правительству принять меры, чтобы пресечь хищения нефти и газа из трубопроводов, расположенных на территории Республики Дагестан.

Глава государства также дал поручения обеспечить ход инвентаризации энергетических сетей в Дагестане (газораспределительных и электросетей). Необходимо выявить бесхозные энергообъекты и оформить их.

Ответственными за выполнение поручения президента названы премьер-министр Дмитрий Медведев и генеральный прокурор Юрий Чайка, следует из документа, опубликованного 30 ноября на сайте Кремля.

Ранее сообщалось, что «Газпром» сможет получить возможность устанавливать на газовые счетчики датчики и пломбы. Они будут фиксировать факт несанкционированного подключения к трубе или прибору учета. Проверить врезку смогут сотрудники поставщика.

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