Путин призвал очистить энергетический комплекс РФ от коррупции

Президент России Владимир Путин призвал власти к последовательному очищению энергетического комплекса от коррупции и «серых схем». Об этом он заявил в четверг, 29 ноября, на заседании Совбеза РФ.

«Надо последовательно очищать сферу энергетики от коррупции, всякого рода «серых схем», от криминальных угроз», — подчеркнул российский лидер. Его слова приводятся на сайте главы государства.

Кроме того, Путин заявил о необходимости активизировать работу в международных энергетических организациях для поддержки российских энергокомпаний за рубежом. «В последнее время используются возможности многостороннего глобального энергетического сотрудничества не как инструмента развития, а как инструмента сдерживания», — указал президент.

Глава государства пояснил, что негативное воздействие на развитие комплекса оказывают попытки недобросовестной конкуренции на рынках, а также запрет на поставку в Россию современных технологий и оборудования для разведки и добычи энергоресурсов. По его мнению, для купирования этих угроз можно будет использовать потенциал международных объединений с участием РФ.

29 ноября председатель «Роснефти» Игорь Сечин отметил, что новой точкой в энергетическом сотрудничестве России и Китая может стать совместное освоение нефти и газа в Арктике и на Дальнем Востоке.