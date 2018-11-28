Прямой эфир

Путин провел встречу с главой Магнитогорского металлургического комбината

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с руководителем Магнитогорского металлургического комбината Виктором Рашниковым. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в среду, 28 ноября.

«Во время встречи Рашников проинформировал Путина о планах развития предприятия до 2024 года. В частности, речь шла о социальных программах, реализуемых на комбинате», — приводит слова представителя Кремля «РИА Новости».

Отмечается, что руководитель комбината пригласил главу государства посетить предприятие в 2019 году для празднования 80-летия организации.

Ранее 28 ноября Владимир Путин заявил о стабильном росте российской экономики во время выступления на форуме «Россия зовет!». Также он заявил, что РФ практически удалось уйти от импорта при производстве вооружений и военной техники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Стали известны темы переговоров Путина и Меркель на саммите G20
Власти РФ обсудят меры по поддержке инвалидов в начале 2019 года

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017