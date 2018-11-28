Путин провел встречу с главой Магнитогорского металлургического комбината

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с руководителем Магнитогорского металлургического комбината Виктором Рашниковым. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в среду, 28 ноября.

«Во время встречи Рашников проинформировал Путина о планах развития предприятия до 2024 года. В частности, речь шла о социальных программах, реализуемых на комбинате», — приводит слова представителя Кремля «РИА Новости».

Отмечается, что руководитель комбината пригласил главу государства посетить предприятие в 2019 году для празднования 80-летия организации.

Ранее 28 ноября Владимир Путин заявил о стабильном росте российской экономики во время выступления на форуме «Россия зовет!». Также он заявил, что РФ практически удалось уйти от импорта при производстве вооружений и военной техники.