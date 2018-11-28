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Стали известны темы переговоров Путина и Меркель на саммите G20

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин проведет переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель 1 декабря в рамках саммита G20, который пройдет в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря. Об этом в среду, 28 ноября, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Он отметил, что лидеры двух государств планируют обсудить актуальные вопросы глобальной и региональной повестки дня, в том числе урегулирование ситуации в Сирии и международное содействие решению украинского кризиса, передает «РИА Новости».

Ушаков добавил, что Германия остается важным торгово-экономическим партнером России. Объем торговли в минувшем году составил $50 млрд, что на 22,8% больше, чем в 2016 году.

Помощник российского президента также сообщил, что 1 декабря Путин проведет переговоры с американским лидером Дональдом Трампом. Встреча состоится в формате тет-а-тет, а также при участии ключевых членов делегаций обеих стран.

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