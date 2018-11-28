Путин назвал себя «не самой главной достопримечательностью» Москвы

Президент России Владимир Путин в шутку отметил, что участники инвестиционного форума банка «ВТБ Капитал» «Россия зовет!» приехали в Москву, чтобы пообщаться между собой, а не посмотреть на него как на достопримечательность. Об этом глава государства заявил 28 ноября.

«Прежде всего, думаю, коллеги приезжают не для того, чтобы на меня посмотреть и послушать, я не самая главная достопримечательность в Москве, им есть чем заняться и между собой пообщаться», — цитирует российского лидера «РИА Новости».

Он также отметил, что участники форума получили возможность поговорить с коллегами из правительства и Центрального банка, а также почувствовать, «чем дышит Россия».

10-й ежегодный инвестиционный форум «ВТБ Капитала» «Россия зовет!» проходит в Москве 28–30 ноября 2018 года. Мероприятие нацелено на привлечение портфельных и стратегических инвестиций в российскую экономику.

В ходе выступления Путин также заявил, что России практически удалось уйти от импорта при производстве вооружений и военной техники.