Наука с добавленной стоимостью

Владимир Путин призвал министерства не «тупо осваивать» средства на научные исследования, а обеспечивать конкретные результаты в интересах экономики всей страны. Об этом президент заявил на заседании Совета по науке и образованию. Он назвал вопросом выживания страны обеспечение ее технологического лидерства и участия на равных в глобальном научном процессе. В этот же день российский лидер вручил государственные награды выдающимся гражданам страны. Ордена и медали из рук Владимира Путина получили летчик-космонавт Сергей Рыжиков, президент ФГБУ «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, актриса театра и кино Инна Чурикова и певец Лев Лещенко.

Ученое сообщество может сыграть важную роль в решении сложных и масштабных задач, чтобы обеспечить технологическое лидерство страны и ее равноправное участие в глобальном научном процессе, выразил уверенность Владимир Путин.

— То, о чем я сейчас говорю, это, безусловно, не пустые, не красивые только слова. Это вопрос нашего существования и, более того, выживания в полном смысле этого слова, — обратился он к ученым. — Знания, технологии, компетенции, кадры — это основа для реализации наших национальных проектов, для достижения наших стратегических целей.

Не экономить на науке

По словам президента, сегодня России требуются прорывные открытия и разработки. Они позволят создать отечественную продукцию мирового уровня, сформировать мощную технологическую и производственную базу, модернизировать транспортную инфраструктуру, внедрить новые строительные технологии, а также улучшить состояние окружающей среды и здравоохранения.

На реализацию нацпроекта «Наука» в ближайшие шесть лет будет дополнительно направлено более 300 млрд рублей, а всего из разных источников — 635 млрд рублей, обратил внимание Владимир Путин.

— Принципиально важно, как мы распорядимся этими ресурсами, — сказал глава государства. — Уже не раз говорил, что нужно оказывать содействие сильным коллективам, ученым и инженерам, которые ведут прорывные, перспективные исследования. Именно по такому принципу работает механизм грантовой поддержки, на его основе уже запущены серьезные научные проекты, в которых участвуют ведущие мировые специалисты.

Однако он отметил, что «при своей эффективности гранты не стали в полном смысле катализатором системных изменений в научной и университетской среде».

— Большая часть средств на науку по‑прежнему распределяется в рамках привычного государственного задания, — констатировал Владимир Путин.

Президент призвал научное сообщество сосредоточить все усилия на направлениях, которые соответствуют национальным целям и приоритетам стратегии научно-технологического развития.

— Такой программный подход позволит исключить дублирование, поставить понятные задачи перед научными институтами и вузами, государственными и частными компаниями, отдельными лабораториями и учеными, — сказал он.

Государство не будет экономить на науке, заверил президент, подчеркнув, что выделенные средства должны приносить отдачу государству и обществу.

Дружественный подход

В ходе заседания совета возникла дискуссия о международных рейтингах высших учебных заведений. Ректор МГУ Виктор Садовничий заявил о предвзятости западных оценок российских вузов. Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук предложил сотрудничать в этой сфере с дружественными странами.

— Я думаю, двигаться надо по шагам. Вот собственный мы сделали, это важно. А теперь сделать рейтинг стран ШОС (Шанхайская организация сотрудничества. — «Известия»), допустим, или Евразийского союза, — предложил Михаил Ковальчук.

Еще одна проблема — конкурсная система на получение средств для научных исследований. Ректор СПбГУ Александр Кропачев пожаловался, что его вуз не может участвовать в конкурсах Министерства науки и высшего образования, так как университет подведомственен правительству.

— Это странноватый подход, честно говоря, — отреагировал Владимир Путин. — В ведомствах сосредоточены огромные деньги, если они их «отвоевали», то это не значит, что они должны их, грубо говоря, осваивать. Им эти деньги дали для достижения конкретного результата в интересах отрасли и всей экономики. А результата не будет, если они будут просто тупо осваивать, раздавая своим подведомственным учреждениям и не заботясь о конечном результате.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что проблема уже решается по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева.

Предметный разговор

Глава государства предложил в будущем изменить и сам формат заседаний президентского Совета по науке и образованию и рассматривать на них результаты расходования бюджетных средств на исследования.

— И мы могли бы не просто таким важным, хорошим собранием всё обсуждать, а, скажем, по группам: один день — одни проблемы, второй день — другие проблемы, а потом в более широком составе подвести итоги, — сказал глава государства.

В таких условиях разговор станет более предметным, полагает Владимир Путин, и появится возможность посмотреть, насколько эффективно расходуются достаточно серьезные государственные ресурсы для достижения поставленных целей.

Гордость и признание

В этот же день в Кремле президент вручил государственные награды выдающимся гражданам России: работникам промышленности, сельского хозяйства, деятелям науки, образования, здравоохранения, культуры и спорта.

— Все вы благодаря труду, таланту добились высот в профессии и, что крайне важно, вдохновляете других увлеченностью своим делом, постоянным творческим поиском, уникальными достижениями и, конечно, искренней заботой о России, личной ответственностью за мир в нашей стране, за ее процветание, — обратился к собравшимся в зале Владимир Путин.

Летчик-космонавт Сергей Рыжиков получил от президента «Золотую Звезду» Героя России.

— Мы гордимся нашим отрядом космонавтов, его профессионализмом, огромным вкладом в освоение околоземного пространства, — сказал глава государства, вручая награду.

Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени из рук российского лидера получил президент федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук. Владимир Путин особо отметил, что экспериментальные возможности Курчатовского института, результаты его исследований в области физики имеют мировое признание.

— Для меня огромная честь получить такую высокую награду здесь, в Кремле. Но я считаю, что эта награда — многим поколениям курчатовцев, — ответил Михаил Ковальчук. Он напомнил, что в этом году институту, который создавался для реализации атомного проекта, исполнилось 75 лет.

Также высоких наград удостоились председатель организации ветеранов «Боевое братство» Борис Громов, певец Лев Лещенко, актриса Инна Чурикова, а также артист Александр Збруев и главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова.