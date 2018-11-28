Власти РФ обсудят меры по поддержке инвалидов в начале 2019 года

Президент России Владимир Путин пообещал вернуться к обсуждению мер по поддержке инвалидов в начале 2019 года. Об этом он заявил 28 ноября на совещании с членами правительства.

По словам главы государства, сейчас в России число инвалидов составляет 12 млн граждан, причем 5% из них — дети.

«Надо будет нам в начале следующего года выбрать момент подходящий, посмотреть, как работают все инструменты по поддержке инвалидов, и отдельно поговорить на эту тему», — цитирует его «РИА Новости».

Российский лидер также напомнил, что 3 декабря в мире ежегодно отмечается Международный день инвалидов.

26 ноября первый заместитель руководителя исполкома Казани Рустем Гафаров сообщил, что городские власти выплатят по 1 млн рублей в качестве единовременной материальной помощи более чем 300 семьям с детьми-инвалидами.