В Новосибирской филармонии дали концерт для глухих детей

Необычный концерт прошел в Новосибирской филармонии. Квартет «Филармоника» исполнил произведения Шуберта для детей – инвалидов по слуху.

Сотрудники филармонии считают, что классическая музыка благотворно влияет на органы слуха и — пока это лишь теория — оживляет рецепторы, которые отвечают за восприятие звука. Подобного эксперимента в России еще не проводили.

«Есть такое предположение, что в результате нашего проекта некоторые дети смогут начать слышать», — приводит слова директора Новосибирской государственной филармонии Бейбита Мухамедина портал VN.ru.

Публика в данном случае сидела не в зале, а собралась вокруг музыкантов. Для детей классические произведения исполнили все известные коллективы Новосибирской филармонии.

Один из участников концерта Алексей Талашкин отметил, что к музыке можно прикоснуться. Он знает язык жестов и предложил ребятам потрогать скрипку, альт и другие инструменты, чтобы дать им почувствовать музыку тактильно. Он рассказал, что некоторые дети, может быть, боялись подойти, а кого-то было не отогнать.

По мнению музыканта Оксаны Анисимовой, дети всё слышат, понимают и чувствуют, так как у каждого человека есть внутренний слух. Если к человеку обращаться с эмоциями, сердце его всегда открыто и не важно, слышит ли от так, как все остальные или по-другому.