Прямой эфир

В Новосибирской филармонии дали концерт для глухих детей

0
Фото: phil-nsk.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Необычный концерт прошел в Новосибирской филармонии. Квартет «Филармоника» исполнил произведения Шуберта для детей – инвалидов по слуху.

Сотрудники филармонии считают, что классическая музыка благотворно влияет на органы слуха и — пока это лишь теория — оживляет рецепторы, которые отвечают за восприятие звука. Подобного эксперимента в России еще не проводили.

«Есть такое предположение, что в результате нашего проекта некоторые дети смогут начать слышать», — приводит слова директора Новосибирской государственной филармонии Бейбита Мухамедина портал VN.ru.

Публика в данном случае сидела не в зале, а собралась вокруг музыкантов. Для детей классические произведения исполнили все известные коллективы Новосибирской филармонии.

Один из участников концерта Алексей Талашкин отметил, что к музыке можно прикоснуться. Он знает язык жестов и предложил ребятам потрогать скрипку, альт и другие инструменты, чтобы дать им почувствовать музыку тактильно. Он рассказал, что некоторые дети, может быть, боялись подойти, а кого-то было не отогнать.

По мнению музыканта Оксаны Анисимовой, дети всё слышат, понимают и чувствуют, так как у каждого человека есть внутренний слух. Если к человеку обращаться с эмоциями, сердце его всегда открыто и не важно, слышит ли от так, как все остальные или по-другому.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Центр временного пребывания для пожилых людей открыли в Новосибирске
Строительство школы в Новосибирске планируют завершить раньше срока

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017