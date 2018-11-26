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Семьям с детьми-инвалидами выплатят по 1 млн рублей в Казани

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В Казани в 2018 году единовременная материальная помощь семьям с детьми-инвалидами составит 1 млн рублей. Ее получат 315 семей. Об этом рассказал первый заместитель руководителя исполкома города Рустем Гафаров на деловом понедельнике, 26 ноября.

В 2019 году выплаты получат 315 казанских семей. Их приурочат к Международному дню инвалидов, а 1 декабря стартует Декада инвалидов, также связанная с этим событием. Об этом пишет InKazan.

Во время проведения Декады инвалидов все городские поликлиники проведут консультации. Также свои услуги бесплатно предоставят 29 учреждений общественного питания, десять учреждений профессионального образования и салонов красоты.

Помимо этого, будет организовано катание на лыжах для воспитанников коррекционных школ и школ-интернатов, а также катание на специальных снегокатах для детей с диагнозом ДЦП.

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