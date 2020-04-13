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Пранкеры от имени Греты Тунберг пообщались с Билли Айлиш о России

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Фото: TASS/PA
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Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) дозвонились до американской певицы Билли Айлиш и от имени эко-активистки Греты Тунберг обсудили с ней Россию.

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Как рассказали сами пранкеры, связаться с артисткой они смогли через ее маму. Запись разговора опубликована на Youtube.

В разговоре с Айлиш псевдоГрета сообщила, что ее пригласили в Россию для участия в экологической акции и поинтересовалась, стоит ли туда ехать.

«Активистка» расспросила певицу о ее впечатлениях о Москве и участии в шоу Ивана Урганта.

«Я была там (в Москве) всего три дня и почти ничего не видела. Комик (Ургант) был одним из самых приятных людей из всех, что я когда-либо встречала, даже в США», — ответила Айлиш.

По ее словам, многие люди прикидываются милыми, но Ургант ей показался действительно хорошим.

«В целом нам очень понравилось», — добавила Билли.

В марте российские пранкеры разыгрывали от имени 17-летней шведки Тунберг британского принца Гарри. В ходе разговора Вован и Лексус попросили Гарри помочь в доставке 50 птиц из Белоруссии на Северной полюс.

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