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Пранкер Лексус рассказал о розыгрыше принца Гарри

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Пранкер Лексус (Алексей Столяров), устроивший вместе с пранкером Вованом (Владимир Кузнецов) розыгрыш британскому принцу Гарри, рассказал, что беседа проходила в рамках их шоу, посвященного проблемам экологии.

По словам Лексуса, они и поговорили с принцем Гарри от лица 17-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг.

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«Грета Тунберг, мне кажется, единственная подходящая кандидатура», — сказал пранкер в разговоре с телеканалом «Звезда».

Также он заявил, что выбор пал на нее в связи с тем, что из-за широкого общественного резонанса Грета легко добивается разговоров со всеми, с кем она захочет, — от президентов до принцев.

По утверждению Лексуса, принц Гаррри сам был заинтересован в беседе.

«Он сам, если послушать запись, всё подробно рассказывал, потому что он сам хотел высказаться», — подчеркнул он.

Разговоры пранкеров с принцем Гарри состоялись в ночь на 1 января, а также 22 января. Во время бесед принц Гарри рассказал, что быть представителем королевской семьи «не так уж здорово», сообщает «Федеральное агентство новостей».

«Ты забываешь, что я служил 10 лет в армии, поэтому я более простой, чем моей семье хотелось бы», — цитирует герцога Сассекского телеканал «360».

Он отметил, что ему и его жене, актрисе Меган Маркл, приходится сталкиваться со СМИ, пытающимися делать рейтинги на теме отказа супругов от королевских привилегией и их переезда в Северную Америку.

Российские пранкеры также рассказали Гарри, что им якобы нужна помощь для перемещения 50 птиц из Белоруссии на Северной полюс, которые застряли на таможне. Он пообещал разобраться в проблеме и прислать Грете контакт норвежца, работающего с Северным полюсом, пишет «Ридус».

Также стороны обсудили президента США Дональда Трампа и его отношение к вопросу экологии.

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