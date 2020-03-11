Российские пранкеры разыграли принца Гарри от имени Греты Тунберг

Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) дважды поговорили по телефону с внуком королевы Великобритании принцем Гарри от имени шведской экоактивистки Греты Тунберг и ее отца. Об этом сообщает The Sun.

Отмечается, что разговоры происходили в новогоднюю ночь, а также 22 января, однако известно о них стало только сейчас.

Во время беседы принц Гарри рассказал, что быть членом королевской семьи «не так уж здорово». Он отметил, что ему и его жене. актрисе Меган Маркл, приходится сталкиваться со СМИ, которые пытаются делать рейтинги на теме отказа супругов от королевских привилегией и их переезда в Северную Америку.

«Большую часть своей жизни я всегда был частью семьи и частью страны, которая боится бульварных СМИ, потому что у них так много власти и влияния, а не морали», — отметил Гарри.

Принц также обсудил с пранкерами президента США Дональда Трампа и его отношение к вопросу экологии. Гарри высказал мнение, что у американского лидера вряд ли возникнет желание встречаться с активисткой, так как у него «руки в крови».

Также принц рассказал, что он всегда мечтал открыть собственный фонд по защите природы и поддерживает то, чем занимается Тунберг.

В конце января стало известно, что Вован и Лексус разыграли звезду фильма «Джокер», голливудского актера Хоакина Феникса, также пообщавшись с ним от имени Греты Тунберг.