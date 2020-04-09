Билли Айлиш рассказала об опыте самоизоляции

Американская исполнительница Билли Айлиш в видеочате подкаста Telekom Electronic Beats рассказала, как живет в режиме самоизоляции. Об этом сообщил портал NME.

По словам певицы, сейчас она находится в доме родителей и пока очень довольна полученным опытом.

«Мне действительно нравится быть одной. У меня такое ощущение, что все целыми днями общаются с друзьями через FaceTime. Я люблю своих друзей, мне хочется с ними увидеться, я очень по ним скучаю, но в то же время сейчас мне хорошо. В одиночестве мне нормально — я люблю быть одна», — приводит слова Айлиш телеканал «360».

Певица также призналась, что будет счастлива вновь выйти из дома после окончания пандемии коронавируса, но уже через три дня будет относиться к этому как к должному, поскольку «так уж устроены люди», отмечает «Федеральное агентство новостей».

В апреле Билли Айлиш и Пол Маккартни примут участие в трансляции концерта, который организовала певица Леди Гага для сбора денег в Фонд борьбы с коронавирусом при ООН.

Накануне, 8 апреля, фронтмэн российской рок-группы «Би-2» Шура, также находящийся на самоизоялции, рассказал, что уговорил детей есть омлет после того, как рассказал им байку о королеве Великобритании, очень высоко оценившей его стряпню в Австралии. Рецепт блюда — яйца, сметана и соль.