Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Мэр Варшавы обвинил польский кабмин в фальсификации данных о числе жертв COVID-19
Общество
Еще 43 человека вылечились от коронавируса в Москве
Общество
Правительство утвердило новый перечень медуслуг для налогового вычета
Общество
Челябинский губернатор ушел на самоизоляцию из-за коронавируса у пресс-секретаря
Сюжет:

Билли Айлиш рассказала об опыте самоизоляции

0
Фото: Global Look Press/dpa/Hubert Boesl
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американская исполнительница Билли Айлиш в видеочате подкаста Telekom Electronic Beats рассказала, как живет в режиме самоизоляции. Об этом сообщил портал NME.

Парад послаблений: европейские страны готовятся к выходу из карантина
Первыми об этом заговорили Австрия, Дания и Норвегия

По словам певицы, сейчас она находится в доме родителей и пока очень довольна полученным опытом.

«Мне действительно нравится быть одной. У меня такое ощущение, что все целыми днями общаются с друзьями через FaceTime. Я люблю своих друзей, мне хочется с ними увидеться, я очень по ним скучаю, но в то же время сейчас мне хорошо. В одиночестве мне нормально — я люблю быть одна», — приводит слова Айлиш телеканал «360».

Певица также призналась, что будет счастлива вновь выйти из дома после окончания пандемии коронавируса, но уже через три дня будет относиться к этому как к должному, поскольку «так уж устроены люди», отмечает «Федеральное агентство новостей».

В апреле Билли Айлиш и Пол Маккартни примут участие в трансляции концерта, который организовала певица Леди Гага для сбора денег в Фонд борьбы с коронавирусом при ООН.

Накануне, 8 апреля, фронтмэн российской рок-группы «Би-2» Шура, также находящийся на самоизоялции, рассказал, что уговорил детей есть омлет после того, как рассказал им байку о королеве Великобритании, очень высоко оценившей его стряпню в Австралии. Рецепт блюда — яйца, сметана и соль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лева из «Би-2» отказался питаться гречкой в самоизоляции
Александр Ф. Скляр поддержал россиян в самоизоляции

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020