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Лева из «Би-2» отказался питаться гречкой в самоизоляции

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Солист российской рок-группы «Би-2» Лева в эфире НСН в четверг, 9 апреля, рассказал о пользе самоизоляции и нежелании питаться гречкой.

По словам исполнителя, как и большинство россиян, он находится в режиме самоизоляции из-за пандемии коронавируса, но отказался питаться гастрономическим хитом этого периода — гречкой. Он пояснил, что не закупал ее специально, она была у него давно, но готовить ее он не планирует.

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Вместе с тем музыкант отметил пользу от вынужденного пребывания дома.

«Самоизоляция для меня — это праздник интроверта. Я получаю максимальное удовольствие. <…> Для меня это заслуженный отпуск. У меня расписан день практически поминутно: я просыпаюсь, провожу время в постели с чаем и компьютером, потом я занимаюсь спортом, затем читаю, после сажусь к инструменту, а вечером смотрю фильм», — рассказал он.

Накануне, 8 апреля, Шура из «Би-2» рассказал о любимом блюде детей в самоизоляции.

По его словам, детей сложно заставить есть яйца или омлет, поэтому он выдумал историю, как якобы он когда-то готовил королевский омлет на другом континенте для королевы Англии.

Также 8 апреля певица Земфира рассказала, как проводит время в самоизоляции. По ее словам, она пишет песни для нового альбома, который уже готов на две трети. Также она пообещала провести тур после окончания пандемии.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны.

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