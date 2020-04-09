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Эксперт раскрыл секреты эффективной работы на удаленке

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Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
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Консультант практики «Развитие лидерства», executive-коуч Евгений Смирнов дал советы по организации эффективной работы на удаленке. Об этом он рассказал в беседе с радио Sputnik.

По его словам, у многих с переходом на удаленку увеличился объем работы, выполнение привычных задач начало занимать больше времени, а мозг плохо реагирует на мультизадачность, из-за чего происходит потеря концентрации, усталость, усиление стресса на фоне того, что человек ничего не успевает.

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Чтобы избежать подобных проблем, коуч советует четко разделить пространство и время для работы, общение с родней и отдыха. В частности, эксперт посоветовал договориться с членами семьи, особенно с детьми, по каким именно вопросам вас можно беспокоить в течение дня, а что можно отложить на более поздний срок.

«Можно выработать условные знаки. Например, если дверь закрыта, то это должно означать, что вас беспокоить не надо. <…> Отдельно можно выделить семейное время — вместе размяться, поиграть с собакой, приготовить ужин», — приводит слова Смирнова телеканал «Звезда».

Обсудить границы стоит и с коллегами. Нужно «поставить блоки времени, когда вы заняты и вас никто не может беспокоить», пишет «Федеральное агентство новостей». При этом эксперт добавил, что необходимо обсуждать границы и придерживаться их для сохранения продуктивности и избежания лишних конфликтов на период самоизоляции. Он также отметил, что стоит как можно меньше отвлекаться на мобильный телефон, пишет РИАМО.

2 апреля президент России Владимир Путин продлил период нерабочих дней до конца месяца. Такое решение было принято, чтобы снизить скорость распространения коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. 29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны.

По данным исследования, в целом по стране число вакансий удаленной работы выросло на 71%, в Москве — на 25%. При этом зарабатывать специалисты могут не меньше, чем при работе из офиса. В апреле работодатели готовы платить наиболее высокие зарплаты на дистанционной работе специалистам по продажам, менеджерам по работе с клиентами и телемаркетологам.

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