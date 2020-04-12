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В Бангладеш казнили убийцу первого президента

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Фото: TASS/Zuma/Shariful Islam
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Один из убийц первого президента Бангладеш Муджибура Рахмана, Абдул Маджед, был казнен через повешение в ночь с 11 на 12 апреля. Об этом со ссылкой на министра юстиции Анисула Хака сообщает агентство Bangladesh Sangbad Sangstha.

Рахман погиб в ходе военного переворота. Офицеры, принимавшие в нем участие, были приговорены к казни в 1998 году. Пятеро из них были казнены в 2009 году. Маджеда разыскивали 24 года, но 8 апреля стало известно о его задержании.

Президент Абдул Хамид отклонил ходатайство Маджеда о помиловании три дня назад. Тело будет передано членам семьи Маджеда для захоронения.

Президент Рахман был убит 15 августа 1975 года в своей резиденции в Дакке вместе с женой, тремя сыновьями, другими родственниками и близкими семьи (около 20 человек). В живых остались только две дочери, которые в тот момент находились в ФРГ, среди них — премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина.

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