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Суд Японии утвердил смертный приговор убившему 19 инвалидов мужчине

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Фото: Global Look Press/Richard Atrero De Guzman/ZUMAPRESS
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Окружной суд японского города Иокогама утвердил смертный приговор в отношении гражданина страны Сатоси Уэмацу, который в 2016 году устроил резню в учреждении для людей с ограниченными умственными возможностями. Таким образом инстанция удовлетворила требование прокуратуры и отвергла просьбу защиты признать обвиняемого невменяемым и освободить его от смертной казни. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщил телеканал NHK.

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Нападение произошло в июле 2016 года в Сагамихаре. В учреждении находилось 150 постояльцев в возрасте от 18 до 75 лет. Уэмацу убил 19 человек, еще 20 были ранены.

Злоумышленник работал в центре почти три года и уволился за несколько месяцев до происшествия. Сам Уэмацу заявлял, что не считает пациентов с ограниченными умственными возможностями за людей и хочет избавить их от страданий. Отмечалось также, что обвиняемый употреблял наркотики.

16 марта суд удовлетворил требование прокуратуры и отверг утверждения защиты, что мужчина невиновен из-за его невменяемости. В ходе первого слушания Уэмацу начал буйствовать и попытался положить себе что-то в рот, однако судебные приставы его остановили. Позже в суде он признался в содеянном и раскаялся в своих действиях.

По данным телеканала, Уэмацу неоднократно оскорблял инвалидов и других людей с ограниченными возможностями в ходе судебного разбирательства.

Смертные приговоры в Японии приводятся в исполнение через повешение. Осужденный узнает о своей казни утром в тот же день, ожидая при этом ее годами.

В августе сообщалось, что в Японии впервые с декабря 2018 года казнили двоих преступников. Уточняется, что казнили мужчин 64 и 50 лет, в 2004 году совершивших ряд ограблений и убийств в нескольких префектурах страны. В частности, их жертвами стали три женщины.

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