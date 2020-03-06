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В Белоруссии вынесли второй с начала года смертный приговор

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Фото: tut.by
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Житель Минской области Виктор Скрундик приговорен к смертной казни. Это второй с начала года смертный приговор, вынесенный в Белоруссии.

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Суд признал мужчину виновным в убийстве двух пенсионеров, а также покушении на убийство 85-летней женщины, совершенных в январе 2019 года. Его соучастники Виталий Мятеж и Валентин Бушнин получили 22 года и 18 лет лишения свободы, соответственно, передает правозащитный центр «Весна».

По версии следствия, 14 января 2019 года Скрундик и Бушнин ограбили 79-летнего мужчину. Неделю спустя Скрундик и Мятеж совершили нападение на 94-летнего пенсионера, ограбили его и сожгли живьем. Еще через десять дней Скрундик уже один напал на 85-летнюю женщину, избил и грозился убить, но она выжила. Сами фигуранты рассказали, что единственным мотивом преступлений было желание найти деньги на алкоголь.

В январе Могилевский областной суд приговорил двух местных жителей к казни за убийство соседки, совершенное в апреле 2019 года. Молодые люди, родные братья, которым на момент преступления было 18 и 20 лет, во время распития спиртного вспомнили о давней обиде на женщину: она пожаловалась в органы опеки на то, что их сестра плохо исполняет родительские обязанности, и семью поставили на учет как неблагополучную.

Белоруссия — единственное в Европе государство, где применяется смертная казнь. В 1996 году за ее сохранение проголосовали почти 80,5% жителей страны.

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