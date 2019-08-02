В Японии впервые с декабря 2018 года казнили двоих преступников

В Японии по приказу министра юстиции страны Такаси Ямаситы казнили двух осужденных преступников впервые с декабря 2018 года. Об этом 2 августа пишет ТАСС со ссылкой на японское общественное телевидение.

Уточняется, что казнили мужчин 64 и 50 лет, в 2004 году совершивших ряд ограблений и убийств в нескольких префектурах страны. В частности, их жертвами стали три женщины.

Это уже 38-й смертный приговор, приведенный в исполнение при нынешнем правительстве премьер-министра Синдзо Абэ. В 2018 году в стране повесили 13 боевиков и руководителей экстремистской секты «Аум Синрике» (запрещена в РФ) за организацию серии убийств, в том числе газовой атаки в токийском метро в марте 1995 года, когда погибли 13 человек.

Японская ассоциация адвокатов требует отмены смертной казни в стране и замены ее на пожизненное заключение. На критику правозащитников Токио отвечает тем, что в Японии в отличие от других государств не расстреливают нарушителей прямо на месте преступления, сообщает телеканал «360».

В исполнение смертные приговоры в стране приводятся после письменного приказа министра юстиции. Как пишет сайт kp.ru, на данный момент смертной казни в Японии ожидают свыше 100 человек. В основном такие приговоры приводятся в исполнение через повешение.

25 июля сообщалось, что в США планируют возвратить смертные казни на федеральном уровне.