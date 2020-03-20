В Индии казнили участников группового изнасилования студентки

В пятницу, 20 марта, в Индии привели в исполнение смертный приговор четверым мужчинам, изнасиловавшим студентку в 2012 году. По данным NDTV, казнь через повешение осуществили в тюрьме Тихар.

В заключении насильники — 31-летний Акшай Тхакур, 25-летний Паван Гупта, 26-летний Винай Шарма и 32-летний Мукеш Сингх — провели семь лет. Непосредственно перед казнью защита осужденных попыталась обжаловать приговор в Верховном суде, но прошение было отклонено.

Всё это время общественность, различные женские движения требовали немедленного приведения приговора в исполнение.

Изнасилование и убийство 23-летней студентки в 2012 году стало одним из самых громких дел в Индии. Девушка вместе с молодым человеком возвращалась домой из кинотеатра, когда ее заманили в автобус шесть мужчин.

Ее спутника избили и бросили в задней части автобуса.

Затем в течение нескольких часов девушку подвергали насилию и пытали железным прутом. Умирать пострадавшую бросили на дороге.

Самому младшему из преступников было 15 лет, он был освобожден из исправительной колонии через три года. Еще один участник нападения был найден мертвым в своей камере.

16 марта сообщалось, что суд Японии утвердил смертный приговор убившему 19 инвалидов мужчине.