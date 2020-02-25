Суд признал Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании и домогательствах

Присяжные признали голливудского продюсера Харви Вайнштейна виновным по двум из пяти пунктов обвинения, в том числе в изнасиловании.

Однако по более серьезному обвинению — хищническом сексуальном насилии (predatory sexual assault) — вина продюсера не была доказана. В противном случае ему могло бы грозить пожизненное заключение.

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