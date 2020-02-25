Суд признал Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании и домогательствах
Присяжные признали голливудского продюсера Харви Вайнштейна виновным по двум из пяти пунктов обвинения, в том числе в изнасиловании.
Однако по более серьезному обвинению — хищническом сексуальном насилии (predatory sexual assault) — вина продюсера не была доказана. В противном случае ему могло бы грозить пожизненное заключение.
Подробнее — в сюжете «Известий».
Присяжные признали голливудского продюсера Харви Вайнштейна виновным по двум из пяти пунктов обвинения, в том числе в изнасиловании.
Однако по более серьезному обвинению — хищническом сексуальном насилии (predatory sexual assault) — вина продюсера не была доказана. В противном случае ему могло бы грозить пожизненное заключение.
Подробнее — в сюжете «Известий».