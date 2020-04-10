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У гигантских вирусов обнаружили свойства клеточной жизни

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Фото: ТАСС/Геннадий Попов
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Гены, которые могут контролировать метаболизм живых организмов, обнаружили у гигантских вирусов американские ученые. При этом сами вирусы метаболизмом не обладают. Результаты исследований были опубликованы в журнале Nature Communications.

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Гигинтские вирусы были открыты только в 1992 году, и чем больше биологи их изучали, тем больше обнаруживали у них особенности, характерные для живых существ.

Исследователи из Политехнического университета Вирджинии провели анализ общедоступных баз метагеномов, и наряду с вполне ожидаемыми генами, отвечающими за построение капсида — защитной оболочки вируса — и вирусную инфекционность — процесс проникновения в клетку-хозяина, обнаружили, что гигантские вирусы несут огромное разнообразие генов, вовлеченных в аспекты клеточного метаболизма, включая такие процессы, как поглощение питательных веществ, сбор света и метаболизм азота.

Были обнаружены эволюционные линии, что говорит о длительных взаимоотношениях между патогенами и хозяевами. При этом гигантские вирусы не только глубоко перестраивали жизнедеятельность инфицированной клетки, но и сами эволюционировали в процессе этого симбиоза.

«Это подразумевает, что вирусы имели эти гены в течение миллионов, даже миллиардов лет, и они являются вирус-специфическими метаболическими генами», — рассказал руководитель исследования, микробный эколог Фрэнк Эйлвард.

В ходе дальнейших исследований ученые планируют провести эксперименты для выяснения того, как метаболические процессы хозяина могут быть затронуты гигантскими вирусами.

Молекулярные биологи из США открыли множество вирусов водорослей, которые способны не только размножаться внутри своих жертв, но и управлять их метаболизмом. По словам ученых, обнаружение данных вирусов дало им понять, что разница между живыми клетками и неживыми вирусами ничтожно мала. Статья была опубликована в научном журнале Sience Advances.

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